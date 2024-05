Meghan Markle, i look "simbolici" in Nigeria (ma inadatti all'etichetta reale): dall'abito con la schiena nuda all'outfit da 2600 euro

Non è un tour reale, non ufficialmente. Ma agli occhi di molti la visita amichevole di 72 ore di Harry e Meghan in Nigeria appare sempre di più come un tentativo della coppia di presentarsi al mondo come alternativa alla famiglia reale. La coppia si è recata in Africa su invito del Capo di Stato maggiore della Difesa nigeriana, il generale Christopher Gwabin Musa. La motivazione ufficiale del viaggio è quella di promuovere gli Invictus Games, la competizione sportiva che ha come protagonisti i militari feriti in guerra, di cui il principe Harry è il fondatore e l’organizzatore. I toni regali sono apparsi evidenti fin dai primi momenti in cui i duchi, accolti come rockstars, sono sbarcati sul suolo africano. Ma fin dalla sua prima uscita in Nigeria, Meghan Markle ha scelto di osare, facendo discutere non poco per le sue scelte di look non proprio adatte all'etichetta di corte.

Harry e Meghan, le parole della figlia Lilibet commuovono la duchessa davanti ai bambini in Nigeria