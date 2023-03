A chi vanno i ricavi dei diritti d'autore di Maurizio Costanzo? E come si possono tutelare? Si è molto parlato dei beni che il giornalista ha lasciato a Maria De Filippi e ai tre figli. Ma non di quella più significativa, almeno sotto il profilo culturale e di costume: ovvero i libri, le sceneggiature, le canzoni (come la celeberrima Se telefonando, cantata da Mina con la musica di Ennio Morricone). In sostanza di tutte quelle produzioni per cui il noto personaggio del mondo dello spettacolo (e non solo) è stato conosciuto e apprezzato dal grande pubblico. Abbiamo chiesto il parere dello Studio legale Vitali.

Giorgio Assumma, parla il miglior amico di Maurizio Costanzo: «Maria De Filippi mi preoccupa»