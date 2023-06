Maturità 2023, tutto quello che c'è da sapere sull'esame: dai commissari esterni alla seconda prova

L'esame di Stato, la Maturità 2023, prevede due prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal Ministero) e un colloquio. Ci saranno commissari interni ed esterni. Lo svolgimento delle prove Invalsi è requisito di ammissione, ma non influiscono sulla valutazione e sul voto finale dell’Esame di Stato.

L’unica deroga riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): lo svolgimento delle attività PCTO non è requisito di ammissione all’Esame.