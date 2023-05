Mattia Zenzola, da outisder si ritrova a sorpresa a concorrere per una vittoria che rappresenterebbe un riscatto. L’anno scorso fu costretto ad abbandonare la scuola di Amici 22 per un infortunio al piede che gli impediva di esibirsi. Adesso in finale si gioca il tutto per tutto contro la favoritissima Angelina Mango.