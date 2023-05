Matteo Bocelli ai David di Donatello 2023, chi è il figlio di Andrea Bocelli (che fa anche il modello): età, vita privata, la sfilata con JLo, le canzoni e Instagram

Matteo Bocelli ospite, stasera in tv, ai David di Donatello 2023. L'appuntamento per le premiazioni è oggi mercoledì 10 maggio alle 21.25 su Rai1. A condurre la serata più importante del cinema italiano saranno Carlo Conti e l'attrice Matilde Gioli al suo debutto come co-conduttrice. L'evento si svolgerà per la prima volta a Roma nei Cinecittà@Lumina, il complesso di studi di Cinecittà, uno dei luoghi sacri della cinematografia italiana. Saranno ben 25 i Premi David di Donatello che saranno assegnati, inclusi i 21 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 e 1 Premio David per il cinema internazionale. La serata di premiazione potrà contare anche su ospiti importanti, come l'attore e regista statunitense Matt Dillon, Noemi e il figlio del tenore (italiano) tra i più conosciuti al mondo. Ma vediamo insieme chi è Matteo Bocelli.