Martina Corgnati chi è, età, biografia, marito e la madre Milva: la critica d'arte ospite di Mara Venier a Domenica In

Il suo nome di per sé non è altisonante, ma nel suo ambiente è un'affermata critica d'arte, figlia di una nota cantante italiana: Milva. Martina Corgnati è stata ospite alla trasmissione "Domenica In", il salotto di Mara Venier, in onda come ogni domenica a partire dalle 14.00 su Rai 1.

Tra gli altri ospiti, ci saranno anche Alberto Matano, Vittorio Sabadin, Ilaria Grillini, Simona Izzo, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Nunzio D’Angieri, Pupi Avati, Edwige Fenech e Lodo Guenzi. Ma chi è dunque Martina Corgnati?