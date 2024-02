Margherita Buy: «Mia figlia Caterina De Angelis? E' più matura di me. Ho perso un David di Donatello, a chi lo ritrova prometto un bel regalo»

Margherita Buy debutta alla regia con Volare. Si racconta come forse non mai riuscita a fare prima. A La Repubblica dice che ero un suo desiderio mentre tornare dietro la macchina da presa una nuova "droga". La prima cosa che ha imparato da regista è che «devo rompere molto meno le scatole sul set. Cose come “cambierei questa battuta...” non lo farò più. L’avessero detto a me su questo set, avrei dato all’interlocutore una testata in fronte».