Mareggiate in tutta Italia: feriti a Genova, onde alte 3 metri su Ostia. A Camogli distrutto il ristorante della serie tv "Blanca"

Non si ferma l'ondata di maltempo che ha coinvolto l'Italia. A partire da questa notte infatti, un'altra tempesta, che sta prendendo forma al largo dell'Atlantico, porterà forti piogge e venti fino a burrasca su gran parte dello scacchiere europeo. Anche il nostro paese sarà coinvolto: le regioni maggiormente colpite saranno la Liguria, di nuovo l'alta Toscana, la Lombardia e l'arco alpino. Domani, inoltre, è prevista neve a 1200 mt sulle Alpi, quindi a quote basse, mentre da domenica ci saranno ancora piogge, questa volta però sulle regioni centro meridionali, come Lazio, Campania e Calabria. A spaventare anche il cosiddetto fenomeno delle tempeste marine e cioè quelle condizioni di tempesta in mare sostenute da venti a partire dai 48 nodi (90 km/h).

