Mare fuori, quando escono le altre sei puntate? Anticipazioni, dove vederle e nuovi personaggi in arrivo

L'attesa è finita. A un anno di distanza dall'ultima stagione, a mezzanotte è tornata "Mare fuori", la serie dei record ambientata nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Disponibili in anteprima su Rai Play, gli episodi verrano rilasciati in due tranche, per poi essere trasmessi su Rai 2 a partire dal 14 febbraio, tutti i mercoledì in prima serata.

Sinner e il "no" a Sanremo (come Maradona), dal 1999 ecco gli oltre 40 sportivi che hanno detto "sì": da Ibra a Tomba, da Pellegrini a Berrettini

Dopo i primi sei episodi usciti oggi a mezzanotte, infatti, i fan della serie dovranno aspettare il 14 febbraio per poter vedere i restanti.Tra addii e nuovi personaggi, vediamo ora cosa succederà nella quarta attesissima stagione.