Hamas, spunta il manuale dei terroristi: le istruzioni su come pugnalare le vittime e la foto del mentore di Osama bin Laden

Era un attacco pianificato nei minimi dettagli. Il 7 ottobre Hamas ha potuto agire contro Israele con una disinvoltura dettata da piani studiati per mesi e mesi e messi a punto in un vero e proprio manuale. Il Washington Post è riuscito a trovare questo documento di 17 pagine che provano la pianificazione. Il manuale, datato l'anno scorso e trovato sul corpo di un combattente di Hamas, elenca le istruzioni sul funzionamento di alcune armi, identifica le vulnerabilità nella logistica e nelle attrezzature militari israeliane, dispensa consigli su come uccidere con un coltello. Il documento sembra essere stato preparato per diverse unità delle Brigate al-Qassam di Hamas, chiamate a un certo punto "shock troops", truppe d'assalto. Si stima che l'ala militare segreta di Hamas, al-Qassam, abbia una forza costruita tra i 15.000 e i 40.000 combattenti, 1.200 dei quali hanno detto di essere stati coinvolti nell'attacco del 7 ottobre scorso. Vediamo cosa c'è scritto in questi documenti.