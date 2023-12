Maltempo su Roma, pioggia in serata: dove e quando. Le previsioni dei prossimi giorni

Maltempo su Roma l'ultimo dell'anno. Un fine 2023 bagnato per i romani e i turisti che si trovano nella Capitale. Anche Capodanno non promette bene. Il 31 dicembre ha esordito con una perturbazione a carattere temporalesco che si è abbattuta su tutta la città. In tarda mattinata il meteo sembrava migliorare, salvo poi un nuovo temporale nel pomeriggio. In serata non c'è da stare sereni, perché è prevista pioggia. Ma non in tutte le zone della città eterna. Anche a Capodanno il meteo sarà imprevedibile. Andiamo a scoprire insieme le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, in arrivo perturbazione di Capodanno: pioggia a Roma