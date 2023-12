Maltempo a Roma, allerta meteo per vento e rischio pioggia: dove, quando e quanto dura. Le previsioni dei prossimi giorni

Il maltempo non molla la presa su Roma. Anche oggi, martedì 12 dicembre, la pioggia è caduta sulla Capitale, ma non su tutta la città. La parte Nord è stata colpita da una perturbazione, anche se non intensa. Nei prossimi giorni non sarà bel tempo. In particolare, le previsioni dovrebbero peggiorare prima del weekend. Andiamo a vedere quali sono le previsioni per i prossimi giorni.

