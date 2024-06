Maltempo, allerta gialla in cinque regioni: dalla Lombardia al Veneto, ecco dove e quali sono i rischi

Temporali, nubifragi e grandinate. Uno scenario non proprio estivo quello che si prospetta al Nord Italia per questa settimana. Ecco perché la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo gialla in cinque regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli- Venezia Giulia e Marche. Al Sud, invece, e in gran parte del Centro, le temperature restano stabili.

Rischio frane, alluvioni, erosioni costiere e valanghe ed esondazioni dei fiumi, dunque, nelle suddette regioni riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

