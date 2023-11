Mago Candido, confiscati beni per 600mila euro. La pensionata che parlava con l'aldilà, la vedova e tutte le vittime

C'è chi è stato indotto a organizzare riti esoterici e incantesimi per guarire la figlia dalla dislessia, chi ha ricevuto i messaggi del marito dall'aldilà che le diceva di aprire il portafogli, chi convinta che avrebbe trovato l'amore, ma solo a caro prezzo. Sono alcune delle storie delle vittime, alla fine risulteranno oltre 400, truffate dal mago Candido al quale oggi sono stati confiscati, dalla Guardia di Finanza di Lodi, beni mobili e immobili, in parte intestati a suoi parenti, per un valore di circa 664mila euro, su un contestato provento di 3 milioni, in esecuzione a una sentenza di patteggiamento a 4 anni e 4 mesi per truffa aggravata.