Luca Daffré ha trovato l'amore a Uomini e Donne: ecco chi è. Età, carriera, le ex fidanzate famose, la scelta e Instagram

Luca Daffré ha fatto la sua scelta. Dalle 14.45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del daiting show condotto da Maria De Filippi. Ieri sono avvenute le registrazioni delle nuove messe in onda e ora trapelano già le prime indiscrezioni. È di pochissimo tempo fa la notizia che il tronista Luca Daffré ha fatto la sua scelta. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzopugnaloni.it e sulla pagina Instagram UominieDonnetronoCalssicoeOver, nella puntata registrata ieri, 8 maggio il ragazzo, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha scelto la sua compagna tra Alessandra, Camilla e Alice. Vediamo insieme chi è Luca Daffré.