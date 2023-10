Loretta Goggi ospite a Domenica In: carriera, matrimonio e vita privata della star della tv italiana

Loretta Goggi è uno dei volti più noti della tv italiana, conosciuta per i suoi celebri successi musicali e il suo ruolo da giudice in Tale e Quale Show, ma non tutti sanno che la Goggi detiene alcuni primati, come quello di essere stata la prima donna a condurre il Festival di Sanremo nel 1986 e la prima a condurre un quiz.

Vediamo allora insieme carriera e vita privata di Loretta Goggi, ospite oggi a Domenica In, dove parlerà con Mara Venier del successo dietro all'ormai cult Tale e Quale Show, oltre a ricordare tanti episodi inediti della sua vita.