Lorella Cuccarini, età, figli, marito e la malattia: chi è la show girl ospite a Verissimo

Oggi, sabato 7 ottobre, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, tra le inedite interviste di Silvia Toffanin, che accoglierà nel suo salotto tanti ospiti speciali, tra i quali Lorella Cuccarini, showgirl, ballerina e volto di primo piano della televisione italiana.

Scopriamo di più sulla conduttrice attualmente parte della giura di Amici 2023, tra vita privata, carriera e la battaglia contro la malattia



Lorella Cuccarini: la famiglia

Lorella Cuccarini è originaria di Roma, dove nasce il 10 Agosto del 1965, ha 57 anni. I suoi genitori sono Vero Cuccarini e Maria Persili, che di professione fanno il ragioniere e la sarta. Ha un fratello e una sorella: Maria Luisa e Roberto, quest’ultimo è stato un valletto e ballerino negli anni ’80. Quando ha soli 10 anni, i genitori si separano e per lei è stato un dolore molto forte tanto che per molto tempo non ha piu' visto il padre. La madre muore nel 2002 all’età di 65 anni, gettando nello dolore più profondo tutti i suoi figli mentre il padre nel 2004.