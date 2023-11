Lino Banfi lascia Ballando con le stelle. L'attore ha annunciato l'uscita dal programma in un'intervista al settimanale Chi.

Alla base della sua decisione non ci sono motivi di salute: «No, no, io mi sento benissimo. Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti. Io decido sempre da solo. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo».