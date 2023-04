Liceo Made in Italy: cos'è, come funziona e che materie si potrebbero studiare

«In prima ora abbiamo Moda, in seconda Arte. E poi Alimentare, la mia preferita». Così potrebbero parlare presto gli studenti del liceo Made in Italy, l'idea presentata in campagna elettorale da Fratelli d'Italia e "raccontata" oggi dal premier Giorgia Meloni durante la visita a Vinitaly. La proposta non è certo una sorpresa. Meloni e tutto il governo hanno fatto del Made in Italy uno dei punti di forza della propria proposta elettorale e dell'operato già nei primi mesi di governo. E un disegno di legge è stato già presentato al Senato a gennaio 2023. Perché l'Italia è un Paese con una cultura e un'identità talmente ben radicati da meritare un percorso di studi ad hoc. Che sarà un'alternativa ai più tradizionali classico o scientifico che però, anche secondo il parere di migliaia di studenti, hanno il "problema" di essere poco professionalizzanti e poco utili ai fini di un lavoro vero e proprio. «Il cosiddetto Made in Italy è dato dalla creatività e dalla naturalezza, specificata­ mente italiana, con cui si spazia dalle spe­cialità agroalimentari, alla moda, all’arreda­mento, al design, e che spesso traggono ori­gine ed ispirazione dai nostri antichi me­stieri. Questo insieme di eccellenze italiane deve essere messo a sistema, governato e potenziato», si legge nella proposta di legge in Senato.

Liceo del Made in Italy, Meloni: «Ci stiamo ragionando». Santanchè: «La sinistra ha distrutto gli istituti tecnici»