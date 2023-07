Prima l'acqua alta, poi un forte temporale - dopo le 22 - non hanno fermato Laura Pausini ieri sera in piazza San Marco, a Venezia, per la prima delle tre date dell'anteprima del suo tour mondiale. «Benvenuti a Laura Venezia!». All'inizio aveva salutato così il pubblico (c'era anche il sindaco Luigi Brugnaro), arrivando al centro del palco, avvolta da un abito rosso Valentino Couture, intonando La Solitudine per i cinquemila fan presenti in piazza San Marco, mentre altri 1.200 erano i clienti seduti nei plateatici dei caffè storici. Non era arrivata neanche a metà della scaletta quando una pioggia torrenziale ha rischiato di far interrompere lo show. Lei, però, non si è tirata indietro e sfidando la pioggia ha continuato a cantare. A cedere sono stati prima uno megaschermo, poi un microfono fino a quando è stata costretta ad andare avanti per quasi venti minuti a cappella, improvvisando.