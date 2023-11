Lameck Banda ha completato la rimonta del Lecce contro il Milan. I rossoneri erano in vantaggio 2-0 grazie ai gol, nel primo tempo, di Giroud e Reijnders, ma si sono fatti rimontare dalla rete in mischia di Sansone e dal bel sinistro a giro dell'esterno giallorosso, che trova il primo gol in questa Serie A. Ma chi è Banda?

