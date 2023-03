Lamborghini Revuelto, arriva la prima supersportiva ibrida. ​«Velocità massima di oltre 350 km/h»

Nel 2023 in cui festaggia il suo 60mo anniversario, Lamborghini rinasce con il lancio della Revuelto, la prima supersportiva V12 ibrida plug-in Hper (High Performance Electrified Vehicle), un modello che per la casa di Sant'Agata Bolognese punta a definire «un nuovo paradigma in termini di prestazioni, sportività e piacere di guida grazie a un'architettura inedita, un design innovativo, un'aerodinamica al massimo dell'efficienza, un nuovo concept di telaio in carbonio e un propulsore da 1015 CV».