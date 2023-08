La Promessa, anticipazioni del 31 agosto: Manuel è davvero morto? L'incredibile scoperta di Catalina

Quali sono le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale 5 il 31 agosto 2023? La puntata andrà in onda alle ore 14.45. Catalina annuncerà con gioia che Manuel è ancora vivo, perché il ragazzo è stato portato d’urgenza in ospedale e le sue condizioni potrebbero essere drammatiche.

Cruz chiederà, invece, che il figlio venga trasferito alla tenuta per essere curato. Nel frattempo la marchesa si informerà su suo padre, ma non notizie su di lui.

Camillo, spinto dal duca De Los Infantes, tornerà a parlare con Jimena, che gli confesserà che la marchesa l'ha rimproverata. Il finto sacerdote si intratterrà a parlare anche con Simona. La loro conversazione lascerà la cuoca senza parole e con un interrogativo. Il sacerdote è davvero chi dice di essere?

