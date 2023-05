Kate Middleton in rosa, l'outfit (tailleur e scarpe) da 5.000 euro nasconde il dettaglio low cost. Ed è già must have

Kate Middleton ha incantato tutti durante la sua visita al Foundling Museum, museo d'arte di Londra, per sostenere il design locale. La principessa del Galles, diventata anche Patrona del Museo degli Innocenti, ha visitato il museo per incontrare coloro che hanno esperienza nel sistema di assistenza ai bambini durante la prima infanzia. E tutti gli occhi dei sudditi di Sua Maestà stamani erano per lei ed il suo outfit.

Kate Middleton, la prima cosa che farà quando diventerà Regina: la confessione di 4 parole