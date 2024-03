Kate Middleton, mistero sul ritorno al Trooping the Colour a giugno: il Ministero annuncia la sua presenza, poi cancella il nome dal sito dell'evento

Kate Middleton parteciperà davvero al Trooping the Colour, l'annuale sfilata per celebrare il compleanno del Re prevista per l'8 giugno? Ieri la sua presenza era stata ufficialmente annunciata dal ministero della Difesa (con tanto di menzione sul sito dell'evento). Ma, a quanto pare, Kensington Palace non ha ancora confermato la sua partecipazione e così, dopo sole 12 ore dall'annuncio, la notizia che riguardava la presenza della principessa del Galles all'evento è stata rimossa dal sito web dell'esercito britannico.