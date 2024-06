Kate Middleton promuove Natasha Archer: chi è l'assistente personale (e amica) al fianco della principessa durante la malattia

Da quando Kate Middleton si è ammalata di cancro sono praticamente inseparabili. Natasha Archer, la sua stilista e assistente personale, non l'ha mai lascata sola un attimo ed è stata una delle poche persone ad essere ammessa in ospedale dopo l'intervento chirurgico all'addome. Una dedizione tanto preziosa quanto silenziosa che Kate ha voluto premiare con una promozione: Archer, come si scopre dal suo profilo Linkedin, è infatti appena diventata assistente privata senior di Kate e di suo marito William. Un nuovo ruolo che implica anche uno stipendio più sostanzioso. «Natasha merita questo riconoscimento. Perché è incredibilmente discreta e leale nei confronti di Middleton», ha detto una fonte al Daily Mail. Mentre Claudia Joseph, autrice di Kate: The Making of a Princess, ha dichiarato: «Natasha è stata al fianco di Kate da quando si è unita alla Famiglia Reale ed è per lei un pilastro mentre combatte la sua battaglia contro il cancro»Ecco perché Kate ha voluto premiare la sua lealtà.