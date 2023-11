Kate Middleton e Meghan Markle, sfida a colpi di look: una con gli orecchini di Diana, l'altra sfoggia un outfit da 140mila euro

Kate Middleton principessa del bon ton, Meghan Markle duchessa spendacciona. Due reali (o ex) a confronto. Le cognate più famose del mondo si sono sfidate a colpi di look in due eventi diversi: il primo, decisamente più formale, ha visto Kate accogliere insieme a William, il presidente coreano Yoon Suk Yeol e sua moglie, la first lady Kim Keon Hee; il secondo è stato invece un incontro di hockey in Canada dove Meghan e Harry si sono presentati, a sorpresa, sugli spalti.