Kate Middleton, William cancella tutti i suoi impegni per starle accanto: l'intervento e l'ipotesi isterectomia

Il principe William ha cancellato i suoi impegni pubblici per stare accanto a sua moglie Kate Middleton che è ricoverata a Londra dopo un'imprecisata operazione chirurgica all'addome eseguita «con successo» ma che la costringerà a una degenza stimata in 10-14 giorni. È quanto si legge sul Daily Mirror che come gli altri tabloid e tutta la stampa britannica sta seguendo con grande attenzione e preoccupazione gli sviluppi sulla salute della principessa dopo l'annuncio arrivato ieri da Palazzo. A cui si è poi aggiunto quello relativo al 75enne re Carlo III che si deve sottoporre a una procedura medica alla prostata la settimana prossima.