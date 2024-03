Jimmy Chérizier, chi è il leader delle gang di Haiti (ed ex poliziotto) che minaccia la guerra civile. «Pronti al genocidio»

Jimmy Chérizier, detto “Barbecue”, ora minaccia una guerra civile se non si dimetterà il premier di Haiti Ariel Henry. Il leader del potente gruppo di gang noto come “G9” sta guidando la rivolta a Port-au-Prince e non ha intenzione di fermarsi. La violenza nel Paese ha raggiunto livelli inimmaginabili dopo le prime tensioni provocate lo scorso fine settimana da commando armati che hanno assaltato due prigioni della capitale liberando migliaia di detenuti e cercando di catturare l'aeroporto internazionale Toussaint Louverture. «O Haiti diventerà un paradiso per tutti noi o sarà un inferno per tutti», ha detto “Barbecue” che si è presentato ad una conferenza stampa con giubbotto antiproiettile e fucile mitragliatore. Le gang, secondo gli ultimi report d'intelligence, controllerebbero l'80% della capitale. E l'emergenza istituzionale è totale.

Haiti, continua il caos nella capitale: assalti ad aeroporto e ospedale. Ancora nessuna notizia del premier