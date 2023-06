Italo Bocchino sposa Giuseppina Ricci, ecco chi è la chirurga estetica romana. Età, carriera e figli. Dalla location agli invitati: i dettagli delle nozze

Italo Bocchino, direttore del Secolo d’Italia ed ex esponente di spicco del centrodestra, si sposerà sabato 10 giugno 2023, a Ronciglione, nel Viterbese, con la chirurga estetica Giuseppina Ricci, dopo 6 anni d'amore. Dopo il divorzio da Gabriella Bontempo, l'ex politico di AN prenderà in moglie Giuseppina.Il loro primo incontro durante una cena a casa di Bocchino quando, spiega al Corriere, ha capito che «per innamorarsi bastano sei secondi». vediamo dunque chi è Giuseppina Ricci.