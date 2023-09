Istanbul, sette cose da fare (non turistiche): dai live di musica folk turca alle isole dei Principi

Più di un viaggio. Istanbul sono le moschee arabe, le ceramiche ottomane, l’arte bizantina, le torri medievali e le chiese bulgare. Un porto dove suonano i richiami da ogni epoca storica. Un grande bazar in cui si possono trovare spezie, tessuti e curiosità da tutto il mondo. Molti turisti, però, si fermano solo ai posti più noti: la Basilica di Santa Sofia, la Moschea Blu, il palazzo Topkapi e la Cisterna Basilica. Poi la crociera sul Bosforo per concludere il viaggio e via in aeroporto, pronti al ritorno. Ma la capitale turca offre molto altro. Gemme nascoste, che i cacciatori più esperti non si lasciano sfuggire. Di seguito, indichiamo alcune mete tra le meno famose che vale la pena visitare.