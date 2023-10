Rafah, che cos'è lo storico valico, unica via di fuga per i palestinesi e arma di ricatto per Israele

Rafah, città tagliata in due dal confine fra Striscia di Gaza ed Egitto e diventata conosciuta per il valico che nei momenti di maggiore tensione diventa l'unica via di fuga per i palestinesi che vogliono sfuggire ai bombardamenti israeliani. Un "imbuto" minuscolo da cui dovrebbero passare centinaia di migliaia di palestinesi per aderire all'ultimatm di Tel Aviv che vuole la Striscia con meno abitanti possibili per dare il via all'invasione. Salvo poi bombardare lo stesso valido costringendo l'Egitto a chiuderlo nuovamente.

Del resto dal 1979, anno in cui il valico venne istituto così come è adesso, la storia non fa altro che registrare aperture e chiusure dettate da questa o quella motivazione politica o militare, con il risultato di trasformare un luogo di passaggio in un'arma di ricatto a spese degli abitanti della Striscia che non a caso negli anni hanno sviluppato una rete di tunnel per mantenere i contatti con l'Egitto.