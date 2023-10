Israele Hamas, quando finirà la guerra? Dai 300.000 riservisti mobilitati alla difesa di Gaza, si rischia il conflitto lungo

All'indomani del massacro compiuto da Hamas a ridosso della Striscia di Gaza, nel giorno più nero di Israele che non aveva mai contato così tanti morti in un giorno solo ma che ha dovuto anche constatare il fallimento dell'intelligence e dell'esercito, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato: «Prepariamoci a una lunga guerra». E questa convinzione viene ripetuta da chiunque in Israele, anche nei vari briefing con la stampa internazionale tenuti in videoconferenza dai portavoce dell'Idf (Israel Defense Forces).

