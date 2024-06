Isole Svalbard primo obiettivo russo in caso di guerra con la Nato: la strategia di Putin per per spaccare l'Alleanza

L'arcipelago norvegese delle Svalbard potrebbe diventare il primo obiettivo dell'attacco russo in caso di conflitto diretto con la Nato. Lo afferma Paul Goble, ex esperto di Eurasia del Dipartimento di Stato ed ex analista della CIA, in una lunga analisi per la Jamestown Foundation di Washington. Goble afferma che una delle ragioni di questa strategia sarebbe la posizione ambigua dei membri dell'Allenza rispetto lo status dell'arcipelago. Le Svalbard fanno parte della Norvegia, ma sono una zona smilitarizzata come previsto dai termini del Trattato di Spitsbergen del 1920, firmato da circa 50 Paesi, tra cui Stati Uniti, Norvegia e Francia.

