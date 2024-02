Iscrizione scuola 2024-2025, scadenza il 10 febbraio: le domande, quali sono gli istituti coinvolti (e cosa fare se si cambia idea)

Iscrizione a scuola per l'anno scolastico 2024/2025, c'è tempo fino al 10 febbraio. Stanno per scadere i termini per tutte le classi prime delle scuole statarie primarie e secondarie di I e II grado. Coinvolta una platea di 1,3 milioni di famiglie e studenti. Stop alle 20 del 10 febbraio. Ecco cosa bisogna fare (e cosa se si dovesse cambiare idea nei mesi successivi).

