Influenza australiana, nuovi sintomi: dalla perdita di appetito al mal di gola. Ecco come riconoscerla

L'influenza che sta circolando in queste settimane in Italia si chiama "australiana", perché si è già diffusa ad agosto nell'inverno del continente oceanico. Ora è arrivata nel nostro Paese facendo salire subito i numeri dell'incidenza nella popolazione. L'ultimo bollettino Influnet, rilasciato dal Sistema di Sorveglianza Integrata dell’Influenza a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, indica che nell'ultima settimana di novembre l'incidenza del virus influenzale è stata di 12,9 casi per mille assistiti, rispetto ai 9,5 della settimana precedente. Salgono i numeri, soprattutto tra i più giovani. La popolazione più colpita è infatti quella pediatrica, in particolare la fascia di età al di sotto dei 5 anni dove sono stati registrati 40,8 casi per mille assistiti (29,6 nella settimana precedente).