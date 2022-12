Influenza australiana, per quanto si è contagiosi e quali sono le complicanze

Mettere al sicuro il Natale. È questo l'obiettivo di milioni di italiani alle prese con l'influenza australiana. E oltre ai sintomi e la cura, tra le domande c'è anche quella che riguarda il contagio. Perché il virus, come il Covid, si trasmette, e anche velocemente. L'invito dei medici, naturalmente, è volto a prevenire con il vaccino l'insorgere della malattia. Il farmaco è gratuito per gli over 60 e per i malati cronici o per chi lavora nei servizi essenziali come gli operatori sanitari.

