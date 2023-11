Indi Gregory, cosa è successo? Lo stop ai supporti vitali rinviato, il trasferimento e il precedente dell'ospedale di Nottingham

Ci sono ancora ore di speranza per la famiglia della piccola Indi Gregory, la piccola inglese di 8 mesi, affetta da una gravissima patologia mitocondriale che i medici del Queen's Medical Centre di Nottingham e i giudici britannici considerano irrimediabile, e così condannata dai tribunali d'oltre Manica a vedersi staccare la spina contro la volontà dei suoi genitori. Dopo una giornata frenetica la scadenza per porre fine al trattamento che la tiene in vita nell'ospedale inglese, fissata inizialmente per oggi alle 14 locali, è stata prorogata a domani, in attesa della conclusione di una udienza cruciale in cui a partire da mezzogiorno (le 13 in Italia) si deciderà sul trasferimento della neonata a Roma, al Bambino Gesù pronto ad accoglierla, e quindi del suo destino.