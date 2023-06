Incidente a Casal Palocco: «Matteo Di Pietro e Vito Lo Iacono sono in Spagna e Turchia». Il doppio sorpasso della Lamborghini e il video dell'autobus: cosa sappiamo

Non ricorda nulla di quel giorno, Elena Uccello, la mamma del piccolo Manuel Proietti, il bimbo di cinque anni vittima dei TheBordeline a bordo della Lamborghini, è in evidente stato confusionale e non lo nasconde. Agli inquirenti la 29enne racconta di aver solo cercato i suoi bimbi, di essersi preoccupata per loro, dopo che la sua Smart ForFour è stata travolta a Casal Palocco dal bolide guidato dallo youtuber Matteo Di Pietro. I ricordi di Elena sono confusi e intanto la Procura va avanti con le indagini.