Incidente aereo a Guidonia, le possibili cause e la ricostruzione: ecco cosa sappiamo

Un drammatico incidente, una collisione in volo tra due aerei nel corso una esercitazione che solo per l'eroismo di uno dei due piloti deceduti non si è trasformata in una sciagura con molti morti. È quanto avvenuto poco prima di mezzogiorno a Guidonia, centro alle porte di Roma, dove due velivoli del 60ø Stormo dell'Aeronautica Militare, per ragioni ancora da accertare, si sono scontrati nella fase che precede l'atterraggio. A perdere la vita due piloti esperti: il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, 47 anni originari di Taranto, istruttore con 6000 ore di volo all'attivo, e il maggiore Marco Meneghello, nato a Legnago 45 anni fa e anch'egli con una lunga esperienza con operazioni fuori dai confini nazionali.