Continua a non decollare l'auto pienamente elettrica, quella da ricaricare alle colonnine o alle "prese" di casa. Lo testimonia l'andamento delle richieste degli incentivi - bonus stanziati dal governo che hanno fatto gola di fatto solo a chi era intenzionato ad acquistare una vettura nuova tradizionale, termica, a benzina o gasolio o al più ibrida (motore termico + motore elettrico).

I 150 milioni di euro stanziati dal Governo e richiedibili dal 10 gennaio di quest'anno per auto a motorizzazione termica, mild hybrid o full hybrid sono andati esauriti in un mese. Un beneficio che riguarda circa 75mila persone che useranno vetture con emissioni di CO2 relative alla fascia tra 61 e 135 grammi per chilometro (benzina, diesel e appunto mild hybrid, full hybrid e Gpl).

Lo sconto viene applicato direttamente dal concessionario durante l'acquisto della vettura.

