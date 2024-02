Incentivi auto: ecco tutte le cifre dei bonus 2024 per vetture, moto, usato e rottamazione

Meno di un miliardo per aiutare la vendita di auto più ecologiche: ammonta a 950 milioni di euro (di cui 10 ereditati dai fondi 2023) il nuovo programma di ecoincentivi 2024 che entrerà in vigore entro la fine di marzo. Nel piano Ecobonus, 793 milioni sono destinati alle auto, 35 milioni a ciclomotori, motocicli e quadricicli, 53 milioni per i veicoli commerciali leggeri, 20 milioni per l’usato auto, 50 milioni per il noleggio a lungo termine.