Impagnatiello, le tappe del processo: dall'amante del killer alla sorella di Giulia, chi sarà sentito ora

Quali saranno le prossime tappe del processo che vede coinvolto Impagnatiello? Il calendario è già fissato fino a metà aprile. L'attesa è tutta rivolta al 7 marzo, quando parlerà A.C., la fidanzata (nascosta) di Alessandro Impagnatiello. Una testimonianza chiave, come ricordato da Repubblica. E dopo di lei sarà il turno della mamma di Giulia Tramontano, Loredana Femiano, che sui social scrive rivolgendosi alla figlia: «Lotteremo per te fino all’ultimo». Poi il 21 marzo sarà il turno di Chiara, la sorella di Giulia, che ieri ha pubblicato una foto della famiglia ancora unita. Lontana dall’orrore delle immagini e delle ricostruzioni investigative del massacro, e di tutto quello che lo ha preceduto, che ieri è stato ricordato in udienza.

Impagnatiello, in udienza mostrate le foto del corpo carbonizzato di Giulia Tramontano. La difesa: «Ha pianto per tutto il tempo, approfondiremo stato psicologico»