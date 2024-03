Impagnatiello, chi è l'amante del killer di Giulia Tramontano. «Disse che lei voleva uccidersi». Dal Dna alla gravidanza, il processo

L'amante di Alessandro Impagnatiello ha testimoniato in aula contro l'ex barman imputato per aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, il 27 maggio scorso a Senago, in provincia di Milano. La 23enne italo-inglese ha avuto una relazione parallela con Impagnatiello ha parlato in aula protetta da un paravento. «Non sapendo come gestire la situazione volevo aiutare Giulia, farle capire, darle qualcosa di concreto e farle capire cosa stava succedendo», ha detto la ragazza che ha parlato più volte degli «inganni» del killer e ha pianto a tratti durante la deposizione. L'imputato invece è in gabbia con la testa abbassata.

Impagnatiello, l'amante in aula (con il paravento) e in lacrime: «Lui mi disse che aveva lasciato Giulia Tramontano, volevo aiutarla»