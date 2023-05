Come chiedere il rimborso a Iliad? Problemi per la compagnia telefonica nella giornata di ieri. Secondo le segnalazioni degli utenti, le maggiori criticità ci sono state dalle 14,30 in poi. Sia per la rete dati che per le chiamate in uscita e in arrivo. Secondo la mappa visibile sul sito Downdetector, le segnalazioni sarebbero arrivate in modo sparso in tutta Italia.

​Iliad down, problemi con le chiamate e alla rete dati per l'operatore telefonico: segnalazioni da tutta Italia