Ilary Blasi, la rivincita dell'ex letterina diventata la (nuova) regina di Roma. Le donne sui social: «Siamo con te»

Qualcuno l'ha già definita la nuova regina di Roma capace di spodestare in un ora e 20 minuti un altro re, il re per eccellenza, Francesco Totti: su quel trono da 20 anni. "Unica", il documentario in cui Ilary Blasi racconta la sua verità sulla separazione dal leggendario capitano della Roma, è la vendetta lucida e spietata di una donna che per 20 anni si è sentita chiamare ex (letterina, moglie) e che da oggi è per l'appunto Unica. Ma non sola. Perché come lei tante altre donne hanno vissuto tradimenti e bugie, come dimostrano la valanga di messaggi di solidarietà arrivati sul suo profilo social. C'è chi la ringrazia: «Hai dimostrato come certi uomini ti vogliono fare sentire in colpa per le loro mancanze». E chi ne sottolinea «il coraggio». Chiariamolo: questa è la sua versione dei fatti e al momento non è dato sapere se (e come) Totti replicherà. Ma la mossa (lungamente studiata) della conduttrice ha avuto i risultati sperati.