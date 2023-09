Ilary Blasi: «Non so se rifarò l'Isola dei Famosi, non ho più un contratto con Mediaset. I Rolex? Presto scoprirete la verità»

«Ilary Blasi è stata "dursizzata"», scherza Valero Staffelli nel consegnare il tapiro d'oro, il primo di questa nuova edizione di Striscia la notizia, nelle mani della showgirl rimasta orfana di programmi. E lei stessa ammette: «Non so se mi faranno rifare L'isola dei famosi. Sono libera e non ho più un contratto con Mediaset». Anche lei è rimasta vittima dell'opera di "detrashizzazione" voluta da Pier Silvio Berlusconi che con un colpo di spugna ha cancellato nomi come Barbara D'Urso o Belen?