Il Volo si scioglie? Antonella Clerici (che li ha scoperti): «Sono tre ragazzi molto diversi», ecco cosa ha detto

Protagonisti a Sanremo con il loro "Capolavoro", i festeggiamenti per i 15 anni di carriera e quella unione inossidabile che hanno tenuto a ribadire in tutte le interviste non sono bastati a Il Volo per allontanare le voci di un possibile scioglimento del trio. I rumor su una rottura si fanno sempre più insistenti, e Gianluca, Piero e Ignazio appaiono più impacciati che mai nelle apparizioni tv. Cosa sta succedendo? A prendere la parola sul caso è stata la loro "mamma" d'arte, Antonella Clerici, che li ha portati al successo con il suo "Ti lascio una canzone" nel 2009.