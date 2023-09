Il lato oscuro della mia famiglia, stasera in tv l'ultima puntata: i segreti di Anna vengono a galla: perché Peter ha ucciso la moglie? Trama, cast, dove vederlo

In questi giorni su Rai2 è stata trasmessa una nuova serie tv tedesca che sta appassionando anche i telespettatori italiani: Il lato oscuro della mia famiglia. La miniserie, record di ascolti in Germania, è un dramma familiare dal sapore thriller. Come riporta l’Ufficio Stampa Rai, si è trattato di tre serate ricche di suspense: due di queste sono andate in onda mercoledì 30 agosto e giovedì 31 agosto, mentre la terza e ultima puntata è in programma per stasera in tv, sabato 2 settembre, su Rai2 a partire dalle ore 21.20. Le anticipazioni.