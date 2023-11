Il diavolo veste Prada, stasera in tv il film ispirato ad Anna Wintour: dall'iconico caschetto agli occhiali da sole scuri: tutte le curiosità sulla direttrice di Vogue

Passano gli anni, ma Il diavolo veste Prada no. Forse per la millesima volta in tv, va in onda stasera su Canale 5 uno dei film più amati degli ultimi anni. Con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, la pellicola del 2006 continua infatti ad essere vista e rivista dal grande pubblico, grazie alla sua attualità e iconicità.

Ma se tutti ormai conoscono trama, cast e curiosità sul film, quello che pochi sanno è chi è Anna Wintour, la "terribile" direttrice di Vogue a cui è ispirato il personaggio di Miranda Priestly, interpretato da Meryl Streep.